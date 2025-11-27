Б ългарският национален отбор по баскетбол за мъже се наложи над Армения с 98:88 (25:21, 26:20, 27:26, 20:21) като домакин в „Арена Ботевград“ в Ботевград в първия си мач от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Третият съперник в групата е тимът на Норвегия, който ще гостува на Армения на 30 ноември. Следващият двубой на българските национали от квалификациите ще бъде гостуване на норвежците на 27 февруари догодина.

Най-резултатен за успеха на България беше Александър Стоименов, който след силно второ полувреме, реализира 21 точки, от които 3 тройки. Йордан Минчев оформи „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 11 борби, а добави и 4 асистенции. Борислав Младенов се включи с 14 точки, а Иван Алипиев отбеляза 13 точки. Дий Бост се отчете с 11 точки, 6 борби и 9 асистенции. От гостите Андре Спайт завърши с 37 точки, 8 борби и 3 асистенции, а Кристиан Витал добави 27 точки, 8 борби и 3 асистенции.

