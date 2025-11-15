Б оян Йотов взе бронз на турнира от веригата Гран при в Загреб, Хърватия. Българинът постигна 3 победи, като на старта в категорията се наложи над грузинеца Торнике Мазиашвили с ипон за 2,29 мин, после преодоля британеца Чарли Юнг с вадзари. На полуфинала той загуби от италианеца Елиос Манци.

В битка за бронза Йотов спечели срещу грузинеца Лаша Надирадзе след трето предупреждение. За Боян това е първи медал на състезание от подобен ранг.

Днес на татамито излизат Виктор Скерлев (73) и Георги Граматиков (81)

България е представена с 8 състезатели. В неделния ден излизат Ивайло Иванов (90) и Борис Георгиев (90).

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.