Б ългарският национал Ахмед Магамаев продължава на репешажите в Загреб, където се провежда Световното първенство по борба.

Магамаев стартира с успех със 7:3 срещу украинеца Раду Лефтер в категория до 97 кг на свободния стил, но на осминафиналите загуби от бъдещия финалист Амирали Хамид Азарпира (Иран) с 3:6.

Азарпира, който е трети от Олимпиадата в Париж, продължи с победите, като на полуфинала се наложи с 5:2 над големия фаворит в категорията Ахмед Тажудинов (Бахрейн) - златен олимпийски медалист от Игрите във френската столица.

Така за световната титла Амирали Азарпира ще излезе срещу американеца Кайл Снайдер. Снайдер е една от звездите на борбата в последните години, олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен номер 1 в света.

Магамаев се нуждае от две победи в репешажите, за да стигне до сблъсък за бронза срещу Тажудинов. За начало го очаква монголецът Ганхуад Ганбаатар, втори на рейтинговия турнир Монголия Оупън. При успех българският национал ще спори с индиеца Вики Вики, шампион на Азия до 23 години.

Другият представител на България днес Микяй Наим (65 кг) претърпя поражение на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Впоследствие Биличук загуби на четвъртфиналите и българското участие приключи.