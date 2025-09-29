Ц ветана Пиронкова бе сред първите български спортисти, които поздравиха националния отбор по волейбол след спечелените сребърни медали на Световното първенство във Филипините.

„Поздравления за невероятното представяне, български лъвове! Накарахте България да мечтае“, написа в социалните мрежи бившата първа ракета на родния тенис.

Нашият тим направи истински фурор с представянето си. България не успя да стигне до върха на Мондиала, но остави ярка следа. В големия финал нашите момчета взеха гейм на Италия, но загубиха с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Това обаче не помрачи радостта – младият състав на националите впечатли със смелост, характер и отборен дух.

Столицата подготвя тържествено посрещане за новите вицешампиони на света. Събитието ще се състои във вторник от 17:30 часа на площад „Александър Невски“, където феновете ще имат възможност да аплодират любимците си.