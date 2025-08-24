С драматична преднина от по-малко от половин капла Йонас Вингегор спечели втория етап от 80-ото издание на третата по престиж колоездачна обиколка след Тур-а и Джирото – тази на Испания.

Впрочем, първите 3 състезателни дни на Вуелтата са в Италия. В този смисъл полудомакините от Ботуша бяха твърде разочаровани на финала на 159,6-километровото трасе от Алба до Лимоне Пиемонте, когато 28-годишният датски ас на Висма Лийз изпревари буквално с последния напън техния представител Джулио Чиконе (Лидл-Трек).

Трети веднага след тях бе французинът Давид Годю от Групама-ФДЖ, като и тримата получиха равно време от 3 часа, 47 минути и 14 секунди. Същото бе присъдено и на четвъртия Еган Бернал (Колумбия/Инеос), а всички останали претенденти получиха изоставане от 2 секунди.

В генералното класиране Вингегор става носител на червената фланелка с преднина от 4 секунди пред Чиконе и 6 пред Годю.