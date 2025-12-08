Б ългарският пилот Никола Цолов получи официално трофея си за второто място в крайното класиране на Формула 3 за сезон 2025. Това се случи на специална церемония в Абу Даби, където бяха наградени призьорите в поддържащите шампионати на Формула 1. Българския лъв завърши кампанията като подгласник на шампиона Рафаел Камара. Родният талант записа силен сезон, включващ три полпозишъна, две победи и общо шест подиума в рамките на десетте проведени кръга.

В края на годината Цолов направи и своя дебют в по-горната категория Формула 2, като се включи в последните два състезателни уикенда в Катар и Абу Даби. В тях той остави отлични впечатления и дори стигна до подиума с трето място в спринта на пистата Яс Марина точно навръх именния си ден.

През следващата година Българския лъв ще бъде титуляр във Формула 2 и отново ще се състезава за отбора на Кампос. Негов съотборник ще бъде мексиканецът Ноел Леон. Новият сезон ще стартира между 6 и 8 март на трасето Албърт Парк в Австралия.