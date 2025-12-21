Джейк Пол няма да има много весела Коледа след нокаута от Джошуа

И нфлуенсърът Джейк Пол обяви, че е претърпял успешна операция след бруталния нокаут в мача срещу Антъни Джошуа. Пол е с два титаниеви пластини заради счупвания на челюстта, а освен това са му махнали няколко зъба.

Ютубърът загуби с нокаут в 6-ия рунд в мача срещу бившия световен шампион в тежка категория в Маями. Пол бе свален два пъти в петия рунд, а след това и още два в шестия. Веднага след мача той заяви, че челюстта му определено е счупена, а след това пусна рентгенова снимка, на която се вижда, че фрактурите са два.

„Операцията мина добре, благодаря за цялата обич и подкрепа. Сложиха ми две титаниеви пластини от двете страни, махнаха някои зъби. Трябва да пия само течности в следващите 7 дни“, написа Пол в Инстаграм и добави снимка от болничното легло.

Веднага след мача той обяви, че въпреки счупената челюст няма да спира и добави, че е готов да се боксира с Канело Алварес след 10 дни.

Очаква се възстановяването му да продължи между 4 и 6 седмици.

Пол заяви, че след завръщането си, ще се цели в мачове с боксьори в полутежка категория и иска титлата в нея.