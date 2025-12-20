А нтъни Джошуа очаквано нокаутира Джейк Пол в мача им в Маями. Двубоят, който бе критикуван много, тъй като един срещу друг се изправиха двукратен бивш шампион в тежка категория и ютубър със само 13 мача, в които побеждаваше основно ветерани и бивши ММА бойци, завърши в шестия рунд.

Пол прекара по-голямата част от времето бягайки от Джошуа. Той рядко опитваше атаки, но се плезеше на съперника си, когато успяваше да избегне удар. Пол успя някак да се задържи до петия рунд. В него дясно кроше на Джошуа го прати в първия нокдаун. Моменти по-късно още една комбинация свали Пол на пода. Той успя да се вдигне и някак издържа до края на рунда.

Още един десен обаче го свали в нокдаун в шестия рунд. Пол успя да стане, но с нов десен прав Джошуа отново го свали и този път ютубърът не успя да се вдигне.

Това е 29-а победа на Джошуа (26 с нокаут), като той има и 4 загуби. Пол пък допусна втората си загуба, като има и 12 победи.

“Не беше най-доброто ми представяне. Целта беше да сваля Джейк Пол и да го нараня. Отне ми повече време от очакваното, но десния прав най-после намери точното място“, каза Джошуа.

Пол заяви, че ще се върне и се прицели в световната титла в полутежка категория.

„Мисля, че челюстта ми е счупена. Това беше добре. Ще се завърна и ще спечеля световна титла в някакъв момент“, каза американецът.

След срещата Джошуа предизвика Тайсън Фюри. Двамата се разминават от години, като имаше редица слухове, че ще се срещнат, но това така и не се случи.

„Ако Тайсън Фюри е сериозен, колкото си мисли, ако иска да спре да пише в Туитър за малко и да си сложи пак боксовите ръкавици, за да се бие с един от най-истинските бойци, да приеме предизвикателството. Излез на ринга срещу мен, ако наистина си лошо момче. Недей да говориш: „Ей Джей това, Ей Джей онова“ – излезе на ринга и говори с юмруците си“, каза Джошуа.