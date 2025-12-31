Б ританският боксьор Антъни Джошуа е изпаднал в шок след инцидента в понеделник. Той едва е споделил в болницата в Нигерия, че изпитва "болка в цялото тяло" след трагичната автомобилна катастрофа, отнела живота на двама негови близки приятели и членове на екипа му. "Цялото тяло ме боли. Всичко ме боли", са били единствено думите му, цитиран от “Сън“. Въпреки че няма опасност за живота му, Джошуа ще прекара Нова година в клиника в Лагос. Запознати със случилото се разкриват, че той е бил неспособен да говори след автомобилна катастрофа.

Свидетелят на трагедията Аджала Юсуф Олувасеи разказа, че е чул силен "бум" и първоначално е помислил, че се е спукала гума, преди да осъзнае, че автомобил се е врязал в камион, паркиран на магистралата. В разговор със Sky News, той заяви, че Джошуа е бил видимо разтърсен от това: "Той беше шокиран, не можеше да говори." Сина Гами и Латиф „Латц“ Айоделе са пътували в същия джип като Джошуа, когато той се е сблъскал със спрян камион отстрани на оживена част от магистралата Лагос-Ибадан. 36-годишният боксьор все още не е направил публично изявление относно трагичния инцидент. Единствено негов говорител обяви за случилото се.

Полицейски източници смятат, че катастрофалният сблъсък е причинен от спукана гума "поради висока скорост". „Сън“ пише още, че Джошуа е изпитвал силна болка в коленете. Скенерите не са показали счупени кости.

