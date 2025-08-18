София се готви да посрещне над 6000 бегачи от повече от 60 страни в тазгодишното 42-о издание на Wizz Air Sofia Marathon 2025.

На 11 и 12 октомври за участие в най-големия лекоатлетически маратон в България в столицата ще се съберат професионални бегачи и любители по дистанциите от 5 километра масов старт, 10 километра, полумаратон на 21,1 километра и класически маратон на 42,195 километра.

Програмата на проявата за 2025 година ще бъде по-наситена от всякога и ще обхване два поредни дни, изпълнени със състезателна енергия, културни събития и много изненади, както за състезателите, така и за публиката, съобщиха от спонсора на маратона.

Маршрутът на надпреварата през този сезон включва някои от най-живописните кътчета в града – със старт и финал пред Националната художествена галерия на пл. "Княз Александър Първи“.

Всички успешно финиширали ще получат медал, а за основните дисциплини е предвиден награден фонд с финансови награди за класиралите се от първо до десето място.

За класическата дистанция те започват от 500 лева за десето място и стигат до 6000 лева за победителя.

Всички желаещи да участват в софийския маратон имат време до 30 септември да се регистрират на официалния сайт на събитието https://sofiamarathon.bg/, като това могат да направят както професионални атлети, така и хоби-бегачи.

До 20 септември регистрацията е на редовни цени, след което – от 21 до 30 септември – ще тече извънредна късна регистрация на по-високи цени за записалите се в последния момент.

