Г росмайстор Антоанета Стефанова заяви, че е горда от представянето на националния женски състав на България на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Със Стефанова на първа дъска българките се наредиха на четвъртото място в крайното класиране.

"Завършихме на 4-то място в крайното класиране на Европейското Отборно за жени в Грузия! Гордея се с тези момичета, с които показахме какво е отборен дух и спечелихме 3 победи в последните 3 кръга! И, разбира се, с най- добрия треньор - Петър Арнаудов, който взе тежки, но правилни решения, за да представим достойно България!", написа Стефанова в профила си във "Фейсбук". За тима на България при дамите в Батуми играха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.

