С печелилият трета световна титла във вдигането на тежести с рекорд Карлос Насар се завръща в България утре, събота, 11 октомври с полет LH1430 през Франкфурт, който се очаква на Терминал 2 на летище София в 22.50 часа.

В основата на организацията по посрещането му са феновете на любимия му футболен клуб - ЦСКА.

„Утре очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София. „Червена” България се гордее със своя велик шампион!“, написаха организираните запалянковци на ЦСКА.