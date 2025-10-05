С радост искам да обявя, че България ще бъде домакин на Балканския шампионат по крос кънтри през 2026 година, обяви Георги Павлов, президент на БФЛА. Балканският конгрес на АБАФ в Птуй, Словения, определи Койнаре за домакин на шампионата, който ще проведе на 7 ноември.
"Искам да поздравя домакините от атлетически клуб „Спартак“ Койнаре, кметството на град Койнаре и община Червен бряг за оценката и спечелената кандидатура и да обещая, че целият екип на щ Българска федерация лека атлетика ще работи за отличната организация на това престижно състезание, където очакваме над 600 атлети, треньори, официални лица, съдии и фенове", каза още Павлов.