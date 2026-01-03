Г ригор Димитров ще започне новия сезон с турнира от сериите АТР 250 в Бризбън, а негов съперник в първия кръг ще бъде тенисист от квалификациите. Това отреди тегленият днес жребий.

Българинът е двукратен шампион в Бризбън, а освен това е играл още един финал, два полуфинала и три четвъртфинала в турнира.

Димитров пропусна голяма част от миналия сезон заради контузия, което доведе до срив в световната ранглиста. Българинът е 44-и в момента, което можеше да го изправи срещу тенисист от топ 20 още в първи кръг.

Ако спечели първия си мач, във втория кръг Димитров може да срещне поставения под №5 Денис Шаповалов. Канадецът, който е 23-и в световната ранглиста, също започва с квалификант.

Димитров попадна в потока на №2 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Исп), с когото може да играе евентуално на четвъртфинал.