В К Хебър Пазарджик обяви, че ще участва в НВЛ Висша лига на България през сезон 2025-26. Отборът ще бъде изграден изцяло от юноши старша възраст и ще бъде воден от Иван Иванов и Тодор Алексиев. През миналата кампания Хебър игра в Суперлигата, но завърши на 12-а позиция и изпадна от българския елит.

Ето какво написаха от пазарджишкия клуб:

"Уважаеми привърженици! Бихме искали да ви уведомим, че през сезон 2025/2026 Хебър ще вземе участие в НВЛ Висша лига на България! Отборът ще бъде изграден от юноши-старша възраст, водени от треньорите Иван Иванов и Тодор Алексиев. Очаквайте подробности!"

