Г олямата звезда на Грузия Хвича Кварацхелия сподели своето мнение след победата на неговия тим с 3:0 над България в световна квалификация. Всъщност обаче той сякаш се развълнува повече от голямата победа на националите по баскетбол на Грузия, които надвиха Франция с 80:70 на Евробаскет и стигнаха четвъртфиналите. "За нас беше важно да започнем силно в този двубой. Играхме дълго с топката и опитахме да вкараме гол и съумяхме да го направим. Видяхме на екрана, че сме спечелили осминафинала на Евробаскет срещу Франция. Всички в Грузия могат да бъдат много щастливи за успехите", сподели Кварацхелия.

Помощникът на Вили Саньол в Грузия – Зураб Кизанишвили, също засигна баскетбола. Той остана доволен от видяното от своя тим по време на успеха с 3:0 над България. Кизанишвили подчерта разликите между двата тима по време на мача в Тбилиси и отличи характера на отбора му през първата част. „Мачът стартира трудно и изненадващо за нас, не очаквахме подобна игра от българския отбор, но след това отборът ни „се събуди“ и заиграхме футболът, който можем. Това беше нашата цел – да реализираме голове до полувремето и го направихме. Знаехме, че България ще опита да играе агресивно и го показа. Благодаря на играчите ми, че отговориха на това. До момента, в който резултатът беше 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата, но Хвича реализира и всичко беше в наша посока“.

„Видяхме пет промени в титулярния отбор на България, но след мача с Испания и идването тук очаквахме да има проблеми. Горе-долу нещата на българския тим се получиха, както ние ги мислехме. Успяхме да отбележим първите два гола и това помогна много“, продължи Завиташвили. „Грузинският народ обожава спорта – футбол, баскетбол. Ние живеем и умираме за спорта. Наистина е хубав ден за нас след успеха на баскетболистите“, завърши той.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX