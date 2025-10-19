М ъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започна страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България в едноименната си зала в София.

В редиците на гостите бе и суперзвездата Матей Казийски-Императора, завърнал се в роден клуб за първи път от две десетилетия, но и той не им помогна.

Това бе и трета поредна Суперкупа на страната за Левски, който преди две години победи фаворита Хебър, а миналата се наложи над Дея Спорт.

Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев.

Над всички на паркета тази вечер бе Гордън Люцканов от Левски, който завърши с 24 точки - 22 от атака, един ас и една успешна блокада. Тодор Скримов реализира 19 точки, Юлиан Вайциг - 14, а капитанът Светослав Гоцев - 12. За Локомотив топ бе 41-годишният Казийски с 21.