Й оана Илиева започна успешно новия сезон и спечели бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир. В конкуренцията на 165 сабльорки от 33 държави българката остана на една точка от големия финал на турнира и двубой за златото.

В първата си среща от надпреварата Илиева отстрани Александра Стражлаковски от САЩ след 15:5. След това българката се справи със същия резултат с индивидуалната неутрална състезателка и двукратна олимпийска шампионка от Токио 2021 София Позднякова. В срещата за място в топ 8 Илиева победи Сара Балцер от Франция, олимпийска вицешампионка от Париж 2024, като се класира напред след 15:12, макар че изоставаше с 6:10.

За място на полуфиналите Илиева не даде шанс на Лусиа Мартин-Португуес от Испания - 15:8. В срещата за място на финала фехтовачката отстъпи пред Шугар Катинка Батай от Унгария след изключително оспорван двубой с 14:15 и взе първия си медал за сезона.

Йоана Илиева завърши миналия сезон под номер 2 в световната ранглиста.