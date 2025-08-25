От Visma-Lease a bike увериха, че отборът ще бъде подсигурен с колела за днешния етап

К ражба на 18 велосипеда от отбора „Висма Лийз-а-байк“ помрачи радостта на тима от победата и лидерската позиция след втория етап на Йонас Вингегор в колоездачната Обиколка на Испания, която стартира в Италия. Според италианския в. "Гадзета дело спорт". Кражбата е извършена през нощта срещу понеделник, като три от колелетата на марката „Cervelo” са намерени в гората в близост до хотела, където е настанен отборът.

Няколко часа по-рано лидерът на отбора Йонас Вингегор изтръгна победата във втория етап със зверски напън на баира и няколко сантиметра преднина на финала в Лимоне Пиемонте.

Днес е третият и последен етап в Италия - 134 км между Сан Маурицио Канавезе и Черес, като след това Обиколката се мести в Испания.

Засега щетите на отбора се оценяват на 250 хиляди евро.

"Вчера фургонът на нашите механици беше разбит и са откраднати велосипеди. Механиците работят неуморно, за да гарантират нормалното участието на нашите състезатели в третия етап. Полиция започна разследване по случая", се казва в съобщение на нидерландския тим.

Източник: БТА