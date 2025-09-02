Б ългарката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4.

Друга българка - Дария Великова, отпадна на старта с 2:6, 6:4, 2:6 от рускинята Мария Масиянская.

Още една родна състезателка ще стартира утре в надпреварата поединично. Галена Кръстенова ще срещне представителката на домакините Елена Милутинович.

