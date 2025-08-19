Н овата тенис гордост на България – юношеският шампион от „Уимбълдън” Иван Иванов, записа втора поредна загуба в рамките на седмица на турнир за мъже в София от веригата „Чаланджър”.

След като на 12 август падна от 276-ия в света руснак Марат Шарипов с 0:2 (2:6, 2:6) на клея на Националния тенис център в Борисовата градина в първия кръг, днес пак там и на същата фаза на последвалата го надпревара с 91 250 евро награден 16-годишният суперталант от Варна претърпя поражение от бившия №38 в ранкинга и 11 години по-възрастен от него словак Алекс Молчан с 0:2 (2:6, 6:7 (2) за час и 39 минути.

Така, както и на свещената трева в Лондон, и тук се разминахме с мач между Иванов и другата ни голяма надежда – Александър Василев, който е първи братовчед на Григор Димитров и го чакаше в пряк сблъсък във втория кръг.