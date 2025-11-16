И вайло Иванов стана шампион на турнира Гран при по джудо в Загреб. На финала българинът победи Лука Майсурадзе (Грузия) с ипон в продължанието в категория до 90 кг.

Съперникът му бе трети на световното тази година, втори на турнирите от Големия шлем в Париж и Токио, както и пети в световната ранглиста.

Преди това Иванов постигна 4 победи.

Така от турнира в Загреб българският тим си тръгва с общо 3 медала. Преди това бронз взеха Боян Йотов (66) и Виктор Скерлев (73), а Георги Граматиков (81) се нареди пети.

В турнира участваха 370 състезатели от 48 държави.