И ван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Шампионът от „Уимбълдън“ и US Open при юношите продължи напред без игра, след като №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна) се отказа от участие във втория кръг. 17-годишният българин започна надпреварата с впечатляваща победа над Юта Томида (Япония) – 6:2, 6:2.

В битка за място на полуфиналите Иванов ще се изправи срещу №5 в схемата Феликс Гил (Великобритания), който заема 454-о място в световната ранглиста.

По-късно днес Янаки Милев ще играе на четвъртфиналите на двойки. Българинът и партньорът му Феликс Мишкер (Великобритания) се изправят срещу четвъртите поставени – румънците Адриан Андреску и Георге Скинтейе.

