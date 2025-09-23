Н ационалката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Арина Булатова (Русия), поставени под номер 3, спечелиха срещу Тян Цзялин (Китай) Устиния Лукомцева (Русия) с 6:3, 6:4 за 69 минути. Те реализираха обрат в първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част отново наваксаха пасив от 1:3, за да стигнат до крайния успех.

В надпреварата на сингъл 33-годишната софиянката е поставена под номер 5 и ще стартира срещу участващата с "уайлд кард" Джулия Тедеско (Италия).

