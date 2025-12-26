И стинското шоу ни предоставиха отборите на Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс в последната среща от коледната програма на НБА, която продължи почти до 09:00 часа сутринта българско време. „Буците“ се наложиха по изключително драматичен начин след продължения със 142:138 точки (32:29, 25:26, 35:23, 23:37 – 27:23).

Сръбската звезда на домакините Никола Йокич не само вкара шокиращите 56 точки, но и завърши с „трипъл-дабъл“ (16 борби и 15 асистенции), оформен доста преди последния съдийски сигнал на редовното време.

След този успех Денвър вече има 22 победи и 8 поражения, като заема третото място в Западната конференция, докато Минесота е с 20-11 на петото място. Мъри приключи мача с 35 точки и 10 подавания за победителите, а Тим Хардуей-джуниър остана с 19. За Минесота Едуардс се спря на 44 точки, Джулиъс Рандъл приключи мача с 32, а Джейдън Макданиълс добави 21. Под кошовете за тях най-полезен беше Руди Гоберт, който взе 12 топки.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX