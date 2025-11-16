К арлос Насар заяви, че иска примирие с всички и спокойствие да се подготвя за състезанията.

„Искам примирие с всички, нещата, които ми се полагат като спортист, това искам. Но Карлос Насар е едно, федерацията е друго. Те трябва да осигуряват спокойствие, аз се прибирам в България и съм обсипан с неприятности. Трябва да влязат професионалисти във федерацията. В нея работят двама човека. Аз ако ти покажа договора, ще се смееш с глас. Най-абсурдното нещо е, че аз ако не получа средствата си, нямам право да си ги поискам. На Стефан Ботев вече съм казал каквото трябва, чакаме неговата дума, защото той е ръководителят на тази федерация“, заяви Насар пред NOVA.

Той подчерта, че не иска да се състезава за друга държава, като каза, че е отказал на Бахрейн. Наскоро щангистът беше в азиатската страна на посещение.

"Отказах на Бахрейн, но смятам, че тази пресечна точка с федерацията, може да се открие. Не би ми било приятно да се състезавам за друга страна. Това не е първият ми път, в който съм бил в Бахрейн. Сега бях там по поглед покана за Азиатските младежки игри. Като гост. Наистина, бяха сложени пари на масата. Доста голям натиск, за да остана там. Но аз не съм отишъл на преговори, не съм отишъл с мисълта, че мога да остана там. Предлагали са ми 2 милиона долара годишно“, каза още Карлос Насар.

В разговор с Мариян Станков – Мондьо за „Събуди се“ заяви, че от малък е трябвало да се справя с трудности.

„Карлос Насар се е родил в неразбирателство на родители, която е наложила да порасне по-рано, трябва да преглътна, че баща ми си е тръгнал. Започнах да изпитвам гняв към него. Когато ме потърси си помислих, че може би съжалява за случилото се. Отне ми може би 3 години, за да простя, в тях бях като камък, без капка компромис в погледа. Той също е имал тежко детство и не го виня за самата постъпка, виня го, че е позволил да имаме тежко детство като неговото“, каза още щангистът.

Той се върна и към треньора си Илиан Илиев, който почина през 2022.

„Моят треньор Илиан Илиев не спираше да повтаря на всички, че аз ще стана световен шампион. Той го казваше не само на мен, а на всички, които срещнеше. Най-голямата победа за мен в личен план е олимпийската титла, защото я бях обещал на Илиан Илиев. В момента, в който мислех, че съм най-силен скъсах ахилеса. Месеци преди олимпийските игри. Случи се битов инцидент. Федерацията и казаха, че ще покрият разходите, а после спряха да вдигат телефона“, каза още Насар.