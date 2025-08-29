22-годишният ас от Барселона показа финишира сам пред основната група, показвайки, че е в топформа.

П редставител на борещата се за автономия област Каталуня спечели 7-ия етап от 80-ото издание на третото по сила колоездачно състезание – Обиколката на Испания.

22-годишният ас от Барселона Хуан Аюсо от тима на ОАЕ се измъкна сам и осигури първата победа за домакините, вземайки разстоянието от Андора до Серлер (188 км) за 4:49.41 часа. Той показа респектираща сила и възстановяване, след като бе жертва на сериозно падане в предишните дни.

Впрочем, Аюсо е смятан за един от основните конкуренти на фаворита Йонас Вингегор (Висма Лийз-а-байк) за крайната победа във Вуелтата.

Италианецът Марко Фриго (Израел Премиер Тех) пресече финалната линия на повече от минута след победителя, а друг испанец - Раул Гарсия Пиерна (Аркеа-B&B Хотелс) завърши на трето място.

В етапа днес Аюсо първо атакува, като се откъсна сам, но бе застигнат от група от 11 състезатели, сред които имаше и съотборници, както и победителят от предишния етап Джей Вайн от Австралия. Каталунецът обаче отново атакува 11 км преди финала и се поздрави с успеха.

В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстен Трен (Бахрейн), който има 2:33 минути преднина пред Вингегор. На трето място е португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ) с изоставане от 2:41 минути.

Утре (събота, 30 август) ще се проведе осмият етап на състезанието между Монсон Темпларио и Сарагоса, който също ще бъде равнинен и преимущество на финала ще имат спринтьорите.