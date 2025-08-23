Яник Синер може да е №1 в ранглистата на тенисистите, но по парични приходи той е втори зад Карлитос Алкарас

С поред класацията на списание Forbes, испанецът Карлос Алкарас (22 г.) е най-добре платеният тенисист през последните 12 месеца. Единственият, който е близо до него, е неговият най-голям съперник на корта и №1 в световната тенис ранглиста италианецът Яник Синер.

Карлос Алкарас (22 г.) и Яник Синер (24 г.) са далеч над останалите както на корта, но също така и във финансово отношение.

Само че тук номер 1 не е италианецът, а испанецът, който запазва короната си на най-добре платения тенисист за втора поредна година, според американското списание Forbes.

Неотдавнашният победител в Мастърс 1000 в Синсинати, където Синер се отказа, спечели 13,3 милиона долара (около 11 милиона евро) от наградни фондове и 35 милиона от рекламни приходи (общо 48,3 милиона долара или 41 милиона евро).

Яник Синер обаче отбеляза най-голям напредък: с 47,3 милиона долара (40 милиона евро) победителят от Уимбълдън увеличи приходите си със 77,8% в сравнение с предходната година, когато спечели 26,6 милиона (23 милиона евро).

Трябва да се има предвид, че италианецът има най-големите печалби в класацията на корта (20,3 милиона долара).

Най-добре платената спортистка в света – и то във всички спортове – американката Коко Гоф заема третото място с около 37,2 милиона долара (32 милиона евро).

Тя оставя зад себе си Новак Джокович, който е спечелил 29,6 милиона долара (25 млн. евро).

Основните й съпернички в женския турнир, Арина Сабаленка (27,4 милиона) и Ига Швьонтек (24 милиона), заемат 5-то и 7-мо място.

За първи път от петнадесет години насам трима играчи под 30 години доминират в тази класация.

Трябва да се върнем назад до 2010 г. за подобна ситуация с Роджър Федерер, Мария Шарапова и Рафаел Надал на подиума.

Като цяло средната възраст на топ 10 тази година е 26 години.

Играчите, които заемат първите 10 места в класацията, са спечелили общо 285 милиона долара (243 млн. евро) през последните 12 месеца.

Тази сума е нараснала с 16% в сравнение с миналата година (246 милиона).

Топ 10

1. Карлос Алкарас: 48,3 милиона долара

От награден фонд на турнири: 13,3 млн./ Приходи от реклама: 35 млн.

2. Яник Синер: 47,3 милиона долара

От награден фонд на турнири: 20,3 млн. / Приходи от реклама: 27 млн.

3. Коко Гоф: 37,2 милиона долара

От награден фонд на турнири: 12,2 млн. / Приходи от реклама: 25 млн.

4. Новак Джокович: 29,6 милиона долара

Награден фонд от турнири: 4,6 млн. / Приходи от реклама: 25 млн.

5. Арина Сабаленка: 27,4 милиона долара

Награден фонд от турнири: 12,4 млн. / Приходи от реклама: 15 млн.

6. Цин Вен Женг: 26,1 милиона долара

Награден фонд от турнири: 5,1 млн. / Приходи от реклама: 21 млн.

7. Ига Швьонтек: 24 милиона долара

От награден фонд: 9 млн. / Приходи от реклама: 15 млн.

8. Тейлър Фриц: 15,6 милиона долара

От награден фонд: 8,6 млн. / Приходи от реклама: 7 млн.

9. Франсис Тиафо: 15,2 милиона долара

От награден фонд: 3,2 млн. Приходи от реклама: 12 млн.

10. Даниил Медведев: 14,3 милиона долара

Награден фонд от турнири: 4,3 млн. / Приходи от реклама: 10 млн.