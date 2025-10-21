На европейското в Мюнхен преди 3 години Валя се контузи и впоследствие се подложи на операция на кръстни връзки и менискус.

Д вукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

19-годишната софиянка по всяка вероятност отново е със сериозна контузия за коляното. След първия си прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага се хвана за крака , след което не направи втория си опит.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-ра и след година и половина се завърна в спорта.