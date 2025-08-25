Петра Квитова падна тежко от Лиан Пери в последния си мач на корта.

Ч ешката тенисистка Петра Квитова загуби от французойката Лиан Пери в мача от първия кръг на Откритото първенство на САЩ — 1:6, 0:6.

Квитова записа 1 ас, допусна 6 двойни грешки и не реализира нито една точка за пробив. Пери имаше 5 аса, 2 двойни грешки и 5 спечелени точки за брейк от 7.

За 35-годишната Квитова този мач беше последният в кариерата ѝ, през юни спортистката обяви, че планира да се оттегли от тениса след турнира от Големия шлем в Ню Йорк.

Квитова е победителка в 31 турнира на УТА на сингъл, както е и бронзова медалистка от олимпийските игри през 2016 г. Освен това, тя спечели шест пъти „Фед Къп“ и веднъж „Хопман Къп“ като част от чешкия национален отбор.