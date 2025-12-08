И талианският волейболен гранд Кучине Лубе Чивитанова ще разчита на двама български национали през следващия сезон – българските братя Александър и Симеон Николов. Новината беше съобщена от популярния волейболен анализатор Якуб Белчажак в профила му в социалната мрежа X. „Симеон Николов ще играе за Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон!“, написа Белчажак, потвърждавайки, че младият разпределител ще се присъедини към отбора.

22-годишният Алекс Николов, който изгря като Реализатор №1 на Световното първенство във Филипините, е част от Лубе от 2022-а година и има дългосрочен договор с клуба до 2028-а година. Той вече се утвърди като една от водещите фигури в състава. 19-годишният Симеон Николов в момента е титулярен разпределител на руския Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов. Договорът му с клуба е за 1+2 години, но според информацията трансферът към Лубе ще бъде осъществен след края на настоящия сезон.

По-рано в Турция писаха, че Мони Николов е следен изкъсо от клубове от Италия, Полша и Турция. С височина от 208 см и вече трайно място в националния отбор на България, той е считан за един от най-перспективните млади разпределители в Европа.