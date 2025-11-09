Л андо Норис шамароса конкуренцията във Формула 1, след като спечели втора поредна и общо седма победа от началото на сезона. Той взе Гран при на Сао Пауло. Британският пилот на Макларън бе без конкуренция на "Интерлагос".
LANDO NORRIS WINS THE 2025 SÃO PAULO GRAND PRIX!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/u1EGFOIHuB— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
А зад него вреше и кипеше, но в крайна сметка Андреа Кими Антонели завърши втори, а Верстапен се нареди трети. Четвърти завърши вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел, а Пиастри не успя да го изпревари и завърши на петата позиция.
RACE CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) November 9, 2025
A superb drive completes a perfect weekend for Lando Norris #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/g0yMt4stbU
Така Норис вече е с 24 точки преднина в генералното класиране пред Пиастри, а остават три кръга до края на сезона. Трети с пасив от 49 точки е Верстапен, който ще се нуждае от чудо, за да спечели петата си поредна световна титла.