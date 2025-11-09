Л андо Норис шамароса конкуренцията във Формула 1, след като спечели втора поредна и общо седма победа от началото на сезона. Той взе Гран при на Сао Пауло. Британският пилот на Макларън бе без конкуренция на "Интерлагос". 

А зад него вреше и кипеше, но в крайна сметка Андреа Кими Антонели завърши втори, а Верстапен се нареди трети. Четвърти завърши вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел, а  Пиастри не успя да го изпревари и завърши на петата позиция.

 

ландо нориис първи Сао Пауло