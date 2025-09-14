Д вукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж.

Нашето момиче получи оценка от 13.816 точки, но не взе бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за първенството на планетата в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

19-годишната софиянка се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13.533.

Първа завърши британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на Световната купа в Париж.

Следващото състезание за родните гимнастици е Световната купа в Унгария след две седмици.