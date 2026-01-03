Н ационалът в алпийските ски Марко Семерджиев (Пампорово) спечели и двата слалома за купа „Юлен“, които бяха от календара на ФИС и Българската федерация по ски (БФ Ски) и се проведоха на писта №8 в Банско, съобщиха от БФ Ски. Организатор бе „Юлен“ АД.

В първия слалом Семерджиев финишира пред друг от младите български национали Атанас Петров (Ледени ангели) и Мирко Лазаревски (Република Северна Македония).

Във втория слалом след Марко Семерджиев се наредиха Константин Стоилов (Витоша ски) и Лазаревски.

При жените първият слалом бе спечелен от Зорница Серафимова (Витоша ски), а вторият от Артемис Папагеоргио (Гърция), пред Ева Колева (Витоша ски) и нейната съотборничка Ева Пол.

Шампионката в сноуборда Малена Замфирова (Юлен) зае петото място.

Призьорите получиха купите си от президента на БФ Ски Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев и Милан Матич (Сърбия), технически делегат на ФИС на състезанието.