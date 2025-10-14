М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет и парична премия по наредба №5 в размер на 115 000 лева на световния шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

На първенството на планетата във Фьорде, Норвегия, роденият в Париж, но израснал в Червен бряг 21-годишен Херкулес спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов рекорд на планетата в движението.

"С невероятния си талант, силен спортен дух и постоянство ти доказа, че мястото на българските щанги е сред най-силните в света", каза министър Пешев.

Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков. Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лева.

"Докато съм министър на младежта и спорта, ще работя за това българските спортисти и младите ни таланти да продължават да прославят България на международната сцена и да се състезават за България", допълни още Пешев.

По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тoтализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лева.

По-рано през годината Карлос Насар беше награден с парична премия от ММС в размер на 60 000 лева и за трите златни медала от европейското първенство в Кишинев, Молдова.