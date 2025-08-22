Н ай-добрата българска състезателка Милена Тодорова и местната гордост Благой Тодев са първите шампиони на стартиралите днес в Банско състезания за Балканската купа от световната лятна верига по биатлон.

В спринта на 6 километра първата дама на Аякс Троян направи само един пропуск в стрелбата на комплекс "Бъндерица" и финишира на 1:07 минута пред съотборничката си Лора Христова. Бронзът остана за Валентина Димитрова, като и двете представителки на НСА пропуснаха по два изстрела. Мария Здравкова от НСА е четвърта (3), а Стефани Йолова (също от НСА) е пета (3).

При девойките U21 шампионка стана Биляна Чавдарова от НСА (1 грешка), а при по-младите (до 19 години) победителка е Рая Аджамова от Аякс (2).

При мъжете само двама завършиха без грешка в стрелбата. Европейският шампион за младежи Благой Тодев (Банско 2019) финишира пръв без наказателна обиколка и на 1:05.9 мин пред Константин Василев от Аякс (2). Молдовецът Максим Макаров също не пропусна на рубежа и заслужи бронза. В класирането следват Антон Синапов (Чепеларе) (2), Владимир Илиев (Аякс) (4), Васил Зашев (НСА) (4) и други.

При младежите до 21 години най-бърз беше Георги Наумов от НСА (2), докато при юношите U19 шампион е Георги Джоргов от Сапарева баня също с два наказателни обиколки.

Утре (23 август) са индивидуалните стартове за Балканската купа, а в неделя отново на комплекс "Бъндерица" е държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки.

Банско бе определен от Международният съюз по биатлон (IBU) за домакин на една от 15 надпревари в новосъздадената регионална лятна верига по биатлон.

Дебютният формат се въвежда като част от промените, според които световното лятно първенство вече ще се провежда през година. По тази причина това лято шампионат на планетата не се предвижда, но шефовете на световния биатлон въвеждат 15 регионални надпревари. Така, със силен фокус върху дългосрочния растеж, IBU продължава ангажимента си за развитие на биатлона, като предоставя както финансова, така и логистична подкрепа, за да гарантира успеха и достъпността на тези събития. Инициативата има за цел да укрепи световната общност в спорта чрез подпомагане на местните организатори и спортисти с цел издигане на следващото ниво.

Стартовете в Банско са под името Балканска купа по биатлон, а в състезанията участват представители на шест държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Молдова.