П етър Мицин беше определен за най-добър плувец за 2025 година в България. Състезателят на Вихрен (Сандански) спечели гласуването след като изпраща поредната си успешна година. Той стана европейски шампион за мъже до 23 години на 400 метра свободен стил, спечели и два сребърни медала (200 и 800 метра свободен стил) от първенството на Стария континент в Шаморин, Словакия. Мицин се нареди на седмо място във финала на 400 метра свободен стил на Световното първенство по плуване за мъже и жени в Сингапур през месец юли.

Втора в класацията за най-добър плувец се нареди Тея Николова, която се нареди на четвърто място в надпреварата на 50 метра бруст на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети е Любомир Епитропов.

Ето и пълното подреждане на десетте най-добри.

1. Петър Мицин

2. Тея Николова

3. Любомир Епитропов

4. Габриела Георгиева

5. Дарен Кирилов

6. Диана Петкова

7-9. Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев

10. Адриан Йонинов

Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025 г.

Цветомир Ереминов печели приза за номер едно сред състезателите ни по скокове във вода, а Българската федерация по плувни спортове (БФПС) ще награди отличените състезатели на специална церемония на 30 януари от 11.00 часа в една от залите на Националния стадион „Васил Левски“.

