П етър Мицин откри българското участие с 12-о място в сериите на 400 метра свободен стил за мъже в първия ден на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин. Мицин завърши с време 3:39.64 минути и не успя да намери място сред осмината финалисти в дисциплината. Българинът стартира лошо и въпреки усилията си във втората половина на дистанцията, не успя да навакса изоставането, като финишира пети в своята серия и 12-и в общото класирането.
Мицин остана на близо секунда от националния си рекорд в дисциплината от 3:38.94 минути, поставен преди година в Будапеща. Най-бърз в сериите бе ирландецът Даниел Уифен с 3:37.04 минути.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX