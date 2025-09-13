С тартира държавното първенство по ски бягане с ролкови ски за момчета и момичета, младша и старша, и юноши и девойки младша възраст край Велинград. Организатори са БФCки и Община Велинград. В първата дисциплина изкачване, масов старт, свободен стил – 2 км първа при момичетата младша е Спасимира Шопова (Ел Тепе) с 10:07,6 мин. След нея се на 22,80 сек нареди нейната съотборничка Иванина Габерова. Трета на 32,10 сек е Румяна Димова (Узана 2007). При момчетата в същата възрастова група и пак на 2 км, първи е Мартин Минчев (Паничище 2009) с 11:13,4 мин. След него на 15 сек е Християн Димитров (Александър Логистик) и на 30,70 сек трети е Константин Гърневски (Тритон Екстрийм). Първа при момичетата старша на 3 км, е Анджелина Ерол (Тритон Екстрийм) с 14:49,0 мин. Втора на 10,50 сек е Християна Банкова (Паничище 2009), а трета на 21,50 сек е Ива Янева (Тритон Екстрийм). При момчетата на 3 км първи е Денис Туйов (Паничище 2009) с 14:08,4 мин, пред Божидар Алексиев (Рилски скиор) на 6,8 сек, а трети на 18,80 е Илиан Чолаков (Рилски скиор). Златото при девойките младша на 4 км спечели Николета Джелепова (Александър Логистик) с 23:43,6 мин, пред Христина Димчева (Тритон Екстрийм) на 1:17,40 мин, а трета е Галина Теменджийска (Рилски скиор) на 2:46,40 мин. При юношите в същата група и на същата дистанция първи е Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) с 19:48,8 мин. Среброто е за Любен Любенов (Паничище 2009) с изоставане от 1:05,60 мин, а трети на 1:25,70 мин е Петър Белокапов (Александър Логистик). Участие в първия ден от държавното първенство взеха 120 състезатели от цяла България.

