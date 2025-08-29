Това са новите вицешампионки на Стария континент.

Б ългарският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години спечели сребро на европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция.

Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, отстъпи пред Литва с 60:77 във финалния сблъсък на шампионата.

Националките стигнаха до първо отличие от 2012 година насам и общо второ място в дивизия "Б". Още с класирането си за мача за титлата те си осигуриха промоция в елитната дивизия "А" от следващата година.

Младите „лъвици” завършиха участието си на континенталния турнир с пет победи и две загуби.

Срещу ръстово превъзхождащите ги литовки нашите водеха след втората част с 32:31, после обаче бяха прекършени.

Катрина Бозова бе най-резултатна за България с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева отбеляза 17 точки и 6 борби, а Деяна Станиславова завърши с 13 точки и 7 борби.