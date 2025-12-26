Много спортни звезди се стремят към съвършенство. През 2025 г. Мондо Дуплантис го постигна. Той счупи световния рекорд в овчарския скок четири пъти. Защити световните си титли в зала и на открито. Спечели всички 16 състезания, в които участва. Беше избран за Атлет №1 при мъжете от Световната атлетика. А накрая „Би Би Си“ го избра и за световна спортна звезда на годината.

„Няма непременно такова нещо като перфектен сезон. Но това беше възможно най-перфектният сезон“, каза Дуплантис. Доминацията в спорта може да стане стерилна или скучна. Като тики-така ерата на Испания. Или ерата на Мерцедес с Люис Хамилтън. Дуплантис обаче остава най-великият магически трик на леката атлетика. Как, ще попитате, ще прескочи летва, която не е много далеч от височината на средностатистическа британска къща? Но след това той се засилва, забива пръта, скача и отново кара публиката да ахне.

На специални места той има актьорската способност да „открадне“ сцената. На олимпийските игри в Париж през 2024 г. той подобри отново световния си рекорд, а след това се засили към трибуните за страстна целувка с годеницата си – модела Дезире Ингландер. Камерите уловиха всеки ъгъл. Клипът стана сензация в социалните мрежи, а изведнъж шведът стана световна звезда, освен че вече бе двукратен олимпийски шампион.

Колко много този момент промени живота му и колко често го разпознават по улиците сега? „Промяната е голяма. Постоянно ме разпознават. Има толкова много хора, които ме познават, без дори да знаят кой съм, което е много странно. Не е задължително 100% от хората да ме разпознават по улиците. Но много знаят за този клип и този момент.“

Дуплантис казва, че празнуването е било спонтанно, подхранвано единствено от адреналин и необуздана радост. “Не беше планирано. Просто се случи. Може би заради това стана такава сензация. Хората можеха да усетят колко чисто беше. Не можеш наистина да го опишеш. Беше чист момент на страст, успех, слава и любов едновременно – луда комбинация. Това е от тези неща, които никога не разбираш напълно. Като от приказките. Не е като реалния живот. Изглежда като измислено.“

На световното в Токио той повтори трика – счупи рекорд с последния си скок от 6.30 м, а след това пак отиде да целуне годеницата си. Този път той имаше помощ от специални обувки, които нарича Нокътя (The Claw), тъй като имат шип, стърчащ напред и му помагат за скока. Още по-бърз версия ще излезе скоро, а той вярва, че с нея ще може да стигне до 6.40.

„Това е проста физика. Енергия влиза, енергия излиза. Ако вложиш повече енергия и си по-бърз, създаваш повече енергия, която трябва да излезе. Вярвам, че се отличавам от останалите във всеки аспект на скока, но смятам, че голямата разлика идва на пистата, в скоростта“, казва Мондо.

Той разчита на свой близък приятел – световния рекорд на 400 м с препятствия Карстен Вархолм и на неговия треньор Лейф Олав Алнес, които работят много за него. „Те са луди научни маниаци. Отиват във Виетнам, за да правят супер тестове. Аз не съм много аналитичен. Но знам, че ако една обувка е най-бързата за него, ще е най-бързата и за мен, защото имаме подобен модел на стъпване.“

Дуплантис е само на 26 г. Може спокойно да постави поне още 10 световни рекорда, които да добави към 14-те, които вече има. Може би още поне две олимпийски титли, докато стане на 33. Казвам му, че до тази възраст Александър Велики е плакал, защото вече не е имал светове за завладяване. Дали Дуплантис има подобни страхове?

Той поклаща глава: „О, аз ще имам всичко за превземане. Все още имаш живот и някаква амбиция. И ще се напъна да бъда продуктивен и да намеря друг смисъл.“ Той посочва кариерата си в музиката. Първата му песен – Bop, вече има над 2 млн. слушания в „Спотифай“. Втората му песен – 4L, е с 1.2 млн. слушания. През януари ще излезе трети сингъл, като се говори, че той може да пее на световния шампионат Ultimate Championship в Будапеща през 2026.

Дуплантис не го прави за пари. Не е като Глен Ходъл или Крис Уодъл, или като опита на Карл Люис в диското след игрите в Лос Анджелис през 1984. Той е сериозен за изкуството си. „Това е бягство за мен от атлетиката и всичко по света. Когато играя голф, нищо друго няма значение, освен следващия удар. Същото е в студиото. Просто се опитвам да завърша разговора, който имаме в тази песен, в това демо. Опитвам да намеря пътя. Имам много обсесивно поведение и отношение. Така че много често се случва да се отдам толкова много на нещо и да имам няколко пропуснати съобщения от Дезире, която ме пита къде съм, защото ме чака вкъщи. Защото просто си прекарвам много добре.“

Заради музиката той вече не играе толкова често голф. „Музиката спря голфа. За да имам стабилна връзка, трябва едно хоби. Не можеш да имаш две хобита, с които те няма вкъщи по 6 часа на ден, защото правя и всички други неща. Ако играех голф и правех музика през цялото време, вероятно нямаше да се женя догодина.“

Той гледа и към кариера в спортната политика.

„Ще бъда новия Себ Коу. Честно казано, защо не? Колкото повече остарявам, толкова повече се запалвам по това. Сега овчарският скок е основният ми фокус. Но искам да направя така, че леката атлетика да расте, защото това е спорт №1 на олимпийските игри. Така че като стана на 40 и съм натрупал житейски уроци, мисля, че това ще е добра позиция да помогна на спорта“, каза Дуплантис.

Бъдеща кариера като президент на Световната кариера е далеч. Особено предвид всички светове, които да завземе с доминацията си. „Гладът и мотивацията са 100% тук. И вече вечерях, така че сега е само десертът.“

