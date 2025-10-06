Здравенякът Стоян Петров (вляво) и шармантната Христеа Нинова са полуфиналисти на шампионата на Стария континент за младежи и девойки.

Д ен след като шармантната и атрактивна Христеа Нинова спечели своя четвъртфинал, и Стоян Петров осигури още един медал за България от европейското първенство по бокс за младежи и девойки.

В категория над 90 килограма здравенякът се класира в Топ 4 на шампионата в Острава (Чех). Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов той се справи с коравия естонец Кирил Михайлов с 4:1 съдийски гласа. Победата му донесе минимум бронзово отличие.

На полуфиналите Петров ще се изправи срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Мачът е на 7 октомври.

В друга среща от турнира Янко Илиев (55 кг) отстъпи в здрава битка на англичанина Риза Сафари с неединодушно решение - 2:3 съдийски гласа и остана на пето място. Същата позиция зае и Николай Иванов. В категория до 85 кг той трябваше да приеме поражение от Богдан Байзерт (Полша).