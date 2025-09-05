Виктор Скерлев (в бяло) ще се бори за бронза в Братислава.

В иктор Скерлев завърши пети в Европа на първенството на континента за младежи в Братислава, Словакия.

В решителната схватка за бронза българинът отстъпи със златна точка пред французина Петер Жан при 73-килограмовите.

Преди това младият ни талант постигна три победи и загуба на полуфиналите.

В ъгъла на Виктор във всичките срещи бе неговият треньор и баща Свилен Скерлев.

Досега националът има в кариерата си 8 медала на международното татами, като 7 са на европейски купи и бронз от европейското през 2024-а.

Другият представител на България в категорията Иво Димитров загуби в първата среща от унгареца Атила Увегес.

В категория до 81 килограма Емил Вълчев също загуби на старта след ипон за 27 секунди срещу поляка Симон Сулик.

При девойките Надие Жаафар отпадна в първия кръг от французойката Теофилия Дарбес Какам, която стигна до малкия финал при 70-килограмовите.