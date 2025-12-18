Н ай-добрият български пилот – Никола Цолов, застана пред българските медии след края на сезона във Формула 2. Българския лъв взе участие в последните два старта за кампанията, които на практика бяха подготовка за новия сезон. „Благодаря, че сте тук. Това бяха много два позитивни уикенда, защото успях да науча много. Не толкова резултатите са важни, а подготовката. Научих супер много а процедурите, паснах си с отбора. Въпреки че пак са „Камос“, това са различни хора, различни механици. Мисля, че добре се слях с обстановката и за догодина се чувствам много уверен“, започна Цолов. „Със сигурност като погледна цялата картина, резултатите от състезанията изглеждат много добре. Като един състезател, винаги съм недоволен, когато не си спечелил. Щеше обаче да бъде много нереалистично, ако бях ги спечелил. Докато не го постигна, няма пълно щастие.

Тестовете бяха, за да опознаем колата. Мисля, че успяхме да го направим. Пробвахме много различни неща. Все пак научихме доста важни неща за колата, които можем да ползваме за догодина“, каза още той. 18-годишният българин направи прехода от Формула 3 към Формула 2 в края на тази година, взимайки участие в последните две състезания от календара на втората по сила надпревара.

„Колите са както толкова близки, толкова и различни. Мисля, че във Формула 2 има по-тежка кола като цяло. Самото й поведение в някои моменти е много близко до новата Формула 3 през тази година, но проблемите просто са по 10 или по 20. В момента, в който тръгнеш да изгубваш колата във Формула 3, като дадеш малко газ, задницата става по-мирна и можеш да стабилизираш колата в средата на завоя. Във Формула 2 в момента, в който я изпуснеш, наистина я губиш и нямаш почти никакъв шанс да я овладееш. Да не говорим, че воланът е скандално тежък“, продължи Никола Цолов.

През миналия сезон във Формула 3 Цолов имаше съперничество срещу бразилеца Рафаел Камара, който остана на 42 точки пред българина в борбата за титлата, а през новата година двамата отново ще бъдат конкуренти във Формула 2, като този път българинът очаква битката да бъде по-трудна. „Надявам се пак да имаме една готина битка заедно. Той със сигурност отново е в отбор, с който трудно ще се борим - все пак е добър и има добра кола. Аз съм в моето семейство - Кампос, така че ако ние успеем да се сработим добре, би трябвало да можем да се борим с тях. Гледайки към тази година, може би са с няколко стъпки пред нас, но смятам, че със сигурност ще има битки, които ще бъдат интересни“, обясни автомобилният пилот.

Никола Цолов обсъди и напускането на дългогодишния съветник на Ред Бул - Хелмут Марко, който е създател на Академията на отбора, за която се състезава и българинът. „Никой не знае каква е ситуацията в момента. Той ми звънна в деня преди да напусне, за да ми съобщи, че ще напуска. Като го питах дали има някой, който ще го замести, той каза, че още не се знае. Честно казано не знам нищо по въпроса, но той ми каза, че всичко ще си остане същото. Пак ще трябва да даваш всичко от себе си да печелиш състезания. Как се представяш на пистата е най-важното, няма никакви други фактори. Може би с неговото напускане няма да е толкова спонтанно всичко, няма да има такива бързи решения. Благодарение на него Ред Бул успяха да подпишат с мен и да ме вземат толкова бързо и спонтанно. Може би ще стане повече като нормална академия, но със сигурност всичко ще остане по същия начин“, заяви Цолов. Сезонът във Формула 2 започва през уикенда на 6-8 март със състезание в Мелбърн, Австралия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX