З авръщането на Никола Цолов в „Кампос Рейсинг“ му е вдъхнало допълнително допълнителна мотивация за успехите, които той успя да пожъне през 2025 година. В специално интервю за DIEMA българският талант в автомобилните спортове говори за изключително силния си сезон сред най-елитните пилоти. „Това ми помогна да се чувствам по-вкъщи и по-уверен, както сам за себе си, така и с екипа около мен. Отборът успя да настрои колата по много добър начин. Мисля, че беше по-сложна за каране от тези на останалите отбори, но беше бърза.“

„Завръщането ми в „Кампос“ бе моментът, в който се мотивирах, че от „Ред Бул“ вярват в мен. Още докато бях във Формула 4 бях чувал слухове, че ме искат в тяхната академия. Това ме мотивира много да подобря себе си като пилот и извън пистата. Те ми помогнаха. През тази година имаше ситуации, които може би бих направил по различен начин, но това е по-скоро отзив за догодина“, каза още Цолов.

