Лоренцо Каталдо ликува на финала в Бургас.

И талианецът Лоренцо Каталдо от Gragnano Sporting Club спечели първия етап от 72-рото издание на Обиколката на България.

В конкуренцията на още 116 колоездачи от 11 държави той измина разстоянието от 122.5 км от Приморско до Бургас за 2:30:06 минути.

Втори и трети със същото време са съответно Никифорос Арванитис (Гърция) и Алберт Гатхеман (Германия).

Един българин финишира сред първите 10 - Мартин Маринов, който е с времето на победителя.

Никифорос Арванитис оглави генералното класиране и ще носи жълтата фланелка в следващия етап. Бялата фланелка за най-млад колоездач отново отиде при Арванитис.

.