П редставители на българската и турската федерация по вдигане на тежести пристигат в Момчилград за официалното откриване на къщата музей на Наим Сюлейманоглу на 18 ноември.

Тогава се навършват 8 г. от смъртта на световния и олимпийски шампион. Сред гостите на церемонията ще са Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Николай Пешалов, почетният гражданин на Момчилград и многократен олимпийски шампион Халил Мутлу, почетният гражданин и световен шампион Федаил Гюлер, Танер Саър и др. Централна роля ще има майката на Наим – Хатидже, която живее на метри от мемориалната къща, както и по-малкият му брат Мухаррем, който ще пристигне от Турция. Именно той е осигурил и част от експонатите, сред които са лични вещи и снимки на щангиста. Този дом Наим е обитавал с майка си, баща си и двамата си братя от 3- до 15-годишна възраст. Инициативата за мемориалния комплекс е на община Момчилград от 2022 г. Реализирана е в партньорство с посолството на Турция в София. Таксите за посещение са 6 лева за възрастни и 3 лв. за пенсионери, студенти и ученици. Ден преди официалното откриване в Момчилград е организирана конференция, посветена на живота и кариерата на Наим. В нея ще участват негови приятели и съотборници, които ще споделят лични спомени за Джобния Херкулес.