По всичко изглежда, че Валя Николова една от бъдещите ни големи спортни звезди.

В аля Николаева донесе златен медал за България от престижния международен турнир „Боксам“ за ученици, младежи и девойки в Испания.

Суперталнатливата възпитаничка на плевенския клуб Мизия 80 и на местното спортно училище „Георги Бенковски”, която е европейска и многократна национална шампионка при момичетата, се окичи с отличието в категория до 46 килограма.

На ринга в Ла Нусия тя надигра убедително представителката на домакините Кора Гонсалес де Пас. Под наставленията на старши треньора Детелин Далаклиев и помощника Пейчо Багдатов, Николаева не остави шансове на испанката и грабна златото.

Освен нея в Ла Нусия ще боксират още млади български таланти, сред които Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрид Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг) и Мартин Кордев (75 кг).