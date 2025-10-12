Б ългарската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна в родината с третата си световна титла. Щангистът ни спечели третата си световна титла на първенството във Фьорде, Норвегия. Той завоюва отличието със световен рекорд в изтласкването. Насар стана шампион в трета различна категория.

Насар беше посрещнат от близките си и фенове на Правителствения ВИП на летище "Васил Левски"-София под съпровода на гайда и с питка с хляб и сол по стара българска традиция.

"Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се, че изпълни това, което обещах", бяха първите думи на шампиона ни на родна земя.

Той сподели, че е имал доста по-оспорвани състезания. "Това също беше доста трудно. В моята категория имах двама иранци и иранец, който беше с косовски паспорт. И трите щаба играха срещу мен. Може би затова и двама от тях не можаха да вземат медали, защото се бяха съсредоточили върху мен. Малко ме разклатиха на изхвърлянето. Но пък не успяха да ме достигнат на изтласкване", сподели световният ни шампион.

По думите му в този момент през главата му минавала само една мисъл - да дойде по-бързо неговият опит, за да "покажа, че това, което се случи, беше недоразумение".

"Успях да победя трима иранци със сила, с подкрепа, със смелост, с вяра, с умение... с много компоненти в едно. Наистина, три щаба играха срещу нас и беше доста трудно. Първо ни забързваха, после ни забавяха, после пак бързаха. Не се разколебахме нито за момент. Показахме, че и пет щаба да играят срещу нас, няма ние да паднем", подчерта Карлос Насар.

Щангистът заяви, че все още има болки в раменете, но няма да спира подготовката: „Имам известни болки в раменете. Няма неща, които са притеснителни, не могат да нарушат подготовката ни занапред. Дори да няма състезания, няма да спирам подготовка. Ще продължа да тренирам. Това лято спрях за малко, това доведе до други проблеми. Месец и половина пробвах само да си върна мобилността. Беше половин подготовка."

Относно какво трябва да подобри, той заяви: "Имам да доизчиствам опит. На изхвърлянето видяхме, че направих три различни движения. За простото око не се вижда, но човек, който разбира, го вижда. Създава проблеми, това нещо трябва да се изчисти."

Насар заяви, че ще продължи да разчита на легендата Асен Златев, който му помагаше в подготовката в последните месеци: "Твърдо си стоя зад Асен Златев. Цялата подготовка се чувствах добре, готов съм да спечеля още медали."