Н ад 550 деца от 43 клуба участваха в 27-ото издание на най-старото плувно състезание в България "Стефан Попов-Замората". По традиция веднага след официалното откриване в басейна имаше специална серия с участието на големи шампиони в живота – деца от фондация „Воден път“. Препълнилите трибуните на басейна „Спартак“ в София не спряха да аплодират бурно децата със специфични потребности, които демонстрираха своята воля и любов към плуването. Те бяха и първите, получили награди – от министъра на спорта Иван Пешев, изпълнителния директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и легендата ни в маратонското плуване и основен организатор на „Замората“ Петър Стойчев. На басейна бяха също синът на Замората - Бранимир Попов, както и треньорът Красимир Туманов, основател на турнира.

Освен медалистите в различните дисциплини и възрасти в 27-ото издание на състезанието по традиция бяха определени и най-добрите в петте възрастови групи при момчетата и момичетата. Класирането се изготвя по точки от Световната федерация по плуване спрямо съответния световен рекорд.

Купите за най-добри при момичетата получиха

Стефани Кременлиева от "Левски“ (възраст 15-17 г.), Ема Димитрова от клуб ВСИ (възраст 13-14 г.), Мила Димитрова от "Олимп" (възраст 11-12 г.), Ренета Динкова от "Левски" (възраст 9-10 г.) и Ася Николова от "Сандански" (възраст до 8 г.).

Купите за най-добри при момчетата заслужиха Адриан Йонинов от "Спринт" (възраст 15-17 г.), Николай Стоев от „Акулите“ (възраст 13-14 г.), Димитър Георгиев от „Добруджа" (възраст 11-12 г.), Иван Христов от "Вихрен“ (възраст 9-10 г.) и Матиас Бута от "Вихрен" (възраст до 8 г.).

Състезанието, организирано от плувен клуб "Левски", се провежда от 1998 г., а от 2004 г. носи името на Стефан Попов-Замората в памет на големия плувец и треньор. Събира най-добрите млади състезатели.

